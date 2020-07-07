«Ради квартиры за 125 миллионов»: сын Алибасова обвинил в причастности к покушению на отца Ольгу Шукшину

Бари-младший заверил, что у него есть доказательства того, что дочка Лидии Федосеевой-Шукшиной и еще двое людей причастны к тому, что Бари Алибасов попал в больницу.

Не прошло и года после истории, когда Бари Алибасов попал в больницу, отравившись жидкостью для чистки труб. И вот продюсер группы «На-На» снова оказался в центре скандала. Целый месяц не было известно, куда пропал мужчина. А накануне его сын Балибасов-младший объявил, что его отца пытались убить. Он уверен, что его папу накачивали алкоголем против его воли, чтобы завладеть его квартирой в Москве, стоимостью 125 миллионов рублей.

Подробности жуткой истории Бари Бариевич рассказал в студии передачи «Прямой эфир». Он также назвал тех, кого подозревает в покушении.

«Госпитализировать отца пришлось в клинику доктора Исаева, которая специализируется на больных алкогольной зависимостью. Если бы СМИ узнали, что папа сразу попал в реанимацию клиники Исаева, то он бы сразу попал в информационное поле. Те, кто хотели его отравить, это — Андрей Назаров, Ольга Шукшина, Валерий Юрин. Они подло вошли в доверие к моему отцу и попытались его убить ради квартиры за 125 миллионов рублей, половина которой при смерти отца переходит Лидии Николаевне, на которую сейчас опеку оформляет Ольга, потому что Лидия Николаевна уже невменяемая. Таким образом, она сама ( Ольга Шукшина) станет владелицей 125 миллионов рублей», — заявил сын продюсера.

Он пояснил, что также не рассказал о случившемся, так как у него не было доказательств. В итоге Алибасову-младшему удалось найти улики. Теперь он готов судиться и уже подал заявление о возбуждении уголовного дела. Андрей Малахов отметил, что у Ольги были напряженные отношения с мамой, но в последнее время они улучшились.

«У них появилась общая цель — убить моего отца, поэтому они и выпрямились», — заявил Бари Бариевич.

Также он объяснил ситуацию и про остальных участников сговора. Валерий Юрин — это бывший солист группы «Интеграл», который был в первом составе группы «На-На» но его уволили за пьянки. А Андрей Назаров 15 лет работал помощником Алибасова. Его также уволили за алкоголизм, отметил сын продюсера. «У меня есть видеозапись, как они обворовали его», — объявил Бари Бариевич. Как оказалось, он установил в квартире отца скрытые камеры, которые зафиксировали, как Юрин обыскивает шкафы. По словам сына Алибасова, тогда пропали документы на квартиру и завещание. Теперь он намерен изолировать своего отца, чтобы покушение не повторилось.