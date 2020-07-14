«Я хочу его забрать»: бывшая жена Бари Алибасова вернулась, чтобы отвоевать его у Шукшиной

Бывшая жена продюсера Бари Алибасова объявилась, чтобы отвоевать мужчину у нынешней супруги – актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. В 2017 году стало известно, что Алибасов расторг свой шестой брак с Викторией Максимовой из-за рождения ребенка не от него. До последнего момента женщина считала, что именно она – лучшая партия для Бари Каримовича. Придерживается Виктория этой теории и сейчас.

Стоило лишь женщине узнать, что ее некогда благоверный оказался в психиатрической клинике, как она тут же объявилась и предложила помощь. Максимова пришла в студию «Пусть говорят», где заявила, что готова осуществлять любую посильную помощь и даже выделить деньги, если они помогут Бари Алибасову поправиться.

«Мне очень тяжело на все это смотреть. Со мной он даже не пил! Я, конечно же, хочу его забрать и в очередной раз убеждаюсь – на чужом несчастье счастья не построишь. Я готова выделить 350 тысяч рублей, чтобы спасти его», — на полном серьезе заявила Максимова.

На Лидию Федосееву-Шукшину Виктория зла не держит, но подмечает – актриса всегда была против ее брака с Алибасовым. Сейчас же Максимова намерена вернуть свои позиции. Поддерживает ее и сын продюсера – Бари Алибасов-младший. Он заявил, что Виктория была единственной среди жен Алибасова, кто не претендовал на его часть наследства.

В полном шоке от ситуации оказалась младшая дочь Шукшиной Ольга. Она обвинила Бари-младшего в употреблении запрещенных препаратов и подчеркнула, что устала воевать с молодым человеком.