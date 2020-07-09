Лидия Федосеева-Шукшина считает, что у Алибасова забрали телефон и не дают с ней общаться

По словам адвоката актрисы, она очень переживает из-за сложившейся ситуации.

Адвокат семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не удивлена последним заявлениям Бари Алибасова-младшего, в которых тот во всех бедах отца винит родных актрисы.

«Мы заявлениям Бари Алибасова-младшего не удивлены. Мы готовим свою позицию и будем ему отвечать. Напоминаем, что заведомо ложный донос о преступлении считается уголовным преступлением. Поэтому ему необходимо думать и о своей защите». Юлия Вербицкая-Линник

Как добавила Линник, семья актрисы сейчас ждет действий от правоохранительных органов по заявлению Бари Алибасова-младшего, в котором он просит провести проверку в отношении родственников Шукшиной.

«Лидия Николаева на протяжении последних четырех недель безуспешно пытается связаться с Бари Каримовичем. Она очень переживает. Они все-таки муж и жена. Мы полагаем, что у Алибасова забрали телефон. Мы считаем, что Бари-младший ведет себя неэтично и недопустимо», — сказала адвокат.

Сын продюсера, напомним, убеждает отца подумать о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной, поскольку считает, что именно ее родня виновата в нынешнем состоянии папы. Сам Алибасов сейчас находится в больнице.