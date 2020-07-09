«Для меня это коммерческий проект»: сын Алибасова заявил о готовности продать отца

Сын Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший, признался, что готов продать отца, чтобы еще больше прославиться и неплохо подзаработать. На сегодняшний день молодой человек является одной из центральных фигур в скандале вокруг квартиры Федосеевой-Шукшиной на Бочкова, а также в ситуации с исчезновением продюсера. Ранее молодой человек неожиданно заявил, что его папу пытались убить. Среди фамилий потенциальных киллеров прозвучала и фамилия Ольги Шукшиной — младшей дочери прославленной актрисы.

В четверг, 9 июля, Шукшина пришла на «Пусть говорят» и обнародовала на оппонента компромат — телефонный разговор, в котором Алибасов-младший прямо говорит, что если ему предложат внушительную сумму, он готов закопать репутацию отца.

«Лям на расчетный счет. Я готов на все, что угодно. Я могу быть педиком, могу у отца отбить Лидию Николаевну и подкатывать к ней. Для меня это коммерческий проект. С квартирой то же самое. Надо будет мочить батю с Сережей (Сергей Моцарь — директор Бари Алибасова. — Прим. ред.), скажите мне, какие бабки. И мне наплевать, выслушает он меня или нет, потому что я всем управляю сейчас», — эмоционально высказался он.

В свою очередь, звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, что у Ольги Шукшиной, если Алибасов уйдет из жизни, есть очевидная выгода. Лидия Федосеева становится наследницей первой линии, а Ольга, как наследница матери, может претендовать на апартаменты продюсера.