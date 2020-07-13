«Что он с собой сделал?»: самый габаритный участник «Дома-2» Егор Холявин вернется на проект

Самый габаритный участник телестройки Егор Холявин заявил, что вернется на проект в ближайшее время. Молодой человек впервые пришел в периметр в далеком 2014 и на протяжении всего времени пребывания там пытался завоевать сердце Марины Африкантовой. Девушка, впрочем, взаимностью юноше не отвечала. Именно это, по слухам, и стало причиной того, что Холявин решился взяться за себя, избавиться от лишнего веса и полностью измениться.

Спустя же шесть лет молодой человек вдруг заявил о желании попробовать себя перед камерами еще раз. Журналистам Егор рассказал, что сейчас чувствует себя многократно увереннее и готов составить конкуренцию абсолютно любому человеку, считающему себя секс-символом. На лобное место юноша решил прийти без одежды – так он не только произведет соответствующее впечатление, но заодно и похвастается результатом преображения.

«Сейчас я могу составить конкуренцию любому парню на телепроекте», — приводит его слова портал «dom2life».

Поклонников же шоу больше всего интересует вопрос – что происходило с Егором все это время. Узнать в нем прежнего любимца публики стало очень сложно. «Что он с собой сделал?», «Вот это комплексы у мужика!», «Боже мой, а где Егор-то?», «Кто-нибудь говорил ему, что от Холявина в нем ничего не осталось?», «Как развидеть это?» — задались вопросом они.