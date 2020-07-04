«Как его потрепало»: «хедлайнер Дома-2» Венцеслав Венгржановский может вернуться на проект

Сейчас один из самых знаменитых участников находится на грани развода с очередной женой.

Один из самых популярных участников «Дома-2» за 16-летнюю историю Венцеслав Венгржановский может вернуться на телестройку. В июне стало известно, что шоумен находится на грани развода с очередной пассией – в марте 2020 года Венгржановский узаконил свои отношения с девушкой по имени Дарья.

Свадьба, впрочем, не прошла без скандала: на торжество ворвалась общая подруга Венгржановского и Дарьи и заявила, что носит под сердцем ребенка от мужчины. Невеста к такому повороту событий была не готова и едва не свела счеты с жизнью. Это стало поводом для Венцеслава, чтобы развестись. Журналистам он объяснял, что просто не хочет жить с «сумасшедшей женщиной».

На днях же другой участник стройки Дмитрий Дмитренко заинтриговал зрителей вопросом, хотели бы те, чтобы Венц пришел на проект вместе с женой спасать свою любовь. Обнародовал отец двоих девочек и совместный снимок с Венгржановским, узнать на котором последнего не так уж и легко – Венцеслав покрасил волосы в иссиня-черный цвет, а визуально стал еще худее прежнего.

От когда-то заводного Венгржановского не осталось и следа, это подметили и комментирующие. «Как его потрепало-то», «Не надо Венца обратно, пожалуйста», «Видок у Венца не айс», «Что-то зайчик грустненький», «Если он придет, я вновь смотреть начну», — разошлись во мнениях люди.