«На гуманоида смахивает»: зрители «Дома-2» не узнали вернувшуюся на проект Тату Блюменкранц

Зрители «Дома-2» не узнали вернувшуюся на телепроект экс-участницу Тату Блюменкранц. Напомним, девушка неоднократно приходила на стройку, где по итогу и встретила своего мужа — Валеру. В браке знаменитостей появилась малышка Бетти, в которой Валера не чает души. Позже отношения мужчины и женщины распались: Блюменкранц покинула проект, одессит же несколько раз возвращался в надежде снова встретить любовь.

Каково же было удивление аудитории, когда Тата появилась на лобном месте. Практически сразу зрители в социальных сетях заявили: модель пришла, чтобы вернуть бывшего мужа и отбить его у нынешней пассии — Анны Левченко. Другие и вовсе не узнали в нежданной гостье бывшую жену Блюменкранца, о чем и заявили в соцсетях.

«На гуманоида смахивает», «Тата, что с тобой произошло?», «Вот это поворот», «Нет, ну Левченко получше выглядит», — проехались по внешности они.

Сама Тата изменениями во внешности, судя по всему, довольна. Девушка регулярно делится фотографиями с собой в социальных сетях в разных ракурсах и обстоятельствах.