«Моего отца пытались убить»: сын Бари Алибасова озвучил правду о таинственной пропаже продюсера

Наследник считает, что в смерти его родителя заинтересованы сразу три человека.

Сын продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов – младший, спустя месяц рассказал правду о таинственной пропаже отца. О том, что руководитель «На-На» перестал выходить на связь, его директор Вадим Горжанкин оповестил всех за несколько дней до дня рождения Алибасова, которое было 6 июня. Долгое время о местонахождении мужа Федосеевой-Шукшиной ничего не было известно, а затем всплыла информация, что Бари был доставлен в психиатрическую клинику. Сын Алибасова комментировать произошедшее не спешил, но в понедельник, 6 июля, все же озвучил свою версию произошедшего.

Мужчина уверен, что его отца пытались отравить. В содеянном Алибасов-младший обвиняет сразу троих человек, среди которых оказалась и младшая дочь Федосеевой — Ольга Шукшина.

«Моего отца хотели убить. 4 июня я нашел его при смерти и сразу же отвез его в клинику. Почему я эту информацию не рассказал? Потому что вся страна начала бы говорить, что отец на всеобщем тренде, слишком много пьет и совершает какие-то ошибки», — подметил он в социальных сетях.

Сейчас состояние Алибасова не внушает спокойствия. По словам сына, продюсеру требуется длительная реабилитация, связанная с работой головного мозга. Намерен Бари-младший настаивать и на возбуждении уголовного дела. Что же касается причин произошедшего, то мужчина уверен: всему виной стала та самая злосчастная квартира на Бочкова, которая уже длительное время не дает покоя всем членам знаменитой семьи.

«Я эту недвижимость отстою. А всех остальных ждет жестокая кара», — подытожил он.