«Он невменько на всю жизнь»: сын Бари Алибасова отправит отца на реабилитацию за 350 тысяч рублей

Сын продюсера Бари Алибасова отправит отца на реабилитацию в Калининград за 350 тысяч рублей. Музыкальный эксперт исчез из поля зрения прессы, собственной семьи и пиар-директора за несколько дней до своего дня рождения. Алибасов не выходил на связь, его телефон был выключен. Не комментировал суть происходящего и наследник Бари. В понедельник же, 6 июля, мужчина неожиданно заявил – его отца пытались убить. Среди виновников случившегося было названо имя младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной – Ольги.

Уже на следующий день, во вторник, 7 июля, Алибасов-младший устроил пресс-конференцию, на которой рассказал, что в момент случившегося он отсутствовал в городе. Когда же отца обнаружили в тяжелом состоянии, его тут же доставили в больницу. За уход там Бари пришлось заплатить полмиллиона рублей. В ближайшее же время продюсера собираются перевести в реабилитационный центр в Калининграде – содержание там обойдется в 350 тысяч «целковых».

«Группа «На-На» выделила зарплату, чтоб у отца была нормальная жизнь, а не просто из-под него уточки выносили. Он невменько на всю жизнь с вероятностью 90%», — передает его слова Life.

Беспокойство за супруга проявляет Лидия Федосеева-Шукшина. Ранее ее адвокат Юлия Вербицкая рассказала, что актриса на протяжение долгого времени не может дозвониться до мужа, и уже собиралась обращаться в полицию. Кроме того, юрист также подметила, что громкие слова Алибасова –младшего про отравление – «фейк ньюс».