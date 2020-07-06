«Симптомы были»: девушка Моргенштерна намекнула на возможную беременность

Молодые люди могут стать родителями в первый раз.

21-летняя девушка Моргенштерна намекнула на возможную беременность. Молодые люди начали выстраивать отношения не так давно, поэтому появление симптомов, сигнализирующих о возможном прибавлении, обрадовало и одновременно испугало влюбленных. Изначально заводить детей на текущем этапе отношений ребята не планировали, но стоило лишь появиться опасениям, как они тут же купили тест на беременность.

Клава Безверхова рассказала, что намеки впервые обнаружила ранним утром после пробуждения. Она тут же попросила Максима купить ей тест, дабы исключить возможные риски. Модель подметила, что где-то в глубине души была уверена, что на самом деле ребенка нет, но решила убедиться в этом наверняка.

«Симптомы беременности были все. Эмоций никаких нет. Я знала, что я не беременна, поэтому не расстроилась и не порадовалась», — передает ее слова редакция портала dom2.

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Обрадовался отсутствию временных трудностей и несостоявшийся отец. Парень подметил, что на текущем этапе стать главой семьи не готов, а завести наследников планирует годам к 30. Пока же ребята активно говорят о грядущем бракосочетании, которое намечено на 8 августа текущего года.

Напомним, Клава Безверхова вернулась на телестройку после участия в проекте «Солдатки» на ТНТ. Когда модель увидела на экране младшего брата Алишера Моргенштерна, Максима, с которым ранее уже пыталась построить любовь, то не раздумывала и заявила о повторном желании прийти. Парень и девушка практически сразу заселились в отдельный дом, где продолжают жить и по сей день.