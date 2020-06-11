«Денег тучу вбухали»: Моргенштерн и Элджей устроили эффектное шоу в центре Москвы

Алишер Моргенштерн и Элджей устроили эффектное шоу в центре Москвы. На днях рэперы снимали клип на выпущенную уфимцем песню «Кадиллак». Специально для этого муж Насти Ивлеевой одолжил напарнику эффектный черный бомбер с фиолетовыми вставками за 9 тысяч рублей. Чтобы никто не мешал им снимать, артисты перекрыли улицу – заехать на нее можно было только на такси и только сотрудникам съемочной команды.

Помимо прочего, Моргенштерн и Элджей арендовали каждый по фэтбайку – трехколесных коней исполнители привязали к едущей впереди машине, которая и тащила устройства с восседавшими на них рэперами, пока те имитировали активное действие. Эпичным финалом ролика стали ожесточенные гонки на картах, которые также были взяты музыкантами в аренду.

В Сети же уверены – Алишер наверняка вложил немалые средства, чтобы реабилитироваться после грандиозного провала с предыдущим треком. Тогда Моргенштерн ради хайпа попросил свою аудиторию добить до полутора миллионов дизлайков. После этого уроженец Башкирии побил рекорд YouTube по количеству «пальцев вниз». «Денег опять тучу вбухали», «А всю Москву перекрыть слабо?», «Как же достали понты этого товарища!» — тем временем пишут в комментариях люди.