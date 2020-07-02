«Зашкварился»: Моргенштерн прикупил себе дамскую сумку от Dolce & Gabbana за 125 тысяч рублей

Алишер Моргенштерн прикупил себе женскую сумку от Dolce & Gabbana. Ярые поклонники рэпера знают – музыкант из Башкирии просто обожает дорогие и блестящие вещи. В его арсенале есть инкрустированное бриллиантами кольцо, подвеска Playboy за 3 миллиона рублей, часы Rolex за 2 миллиона рублей и несколько элитных авто. Сам блогер неоднократно признавался – деньги для него – не самоцель, намного важнее, когда он получает удовольствие от проделанной работы.

В четверг, 2 июля, Алишер вновь заставил свою публику задуматься. Музыкант был замечен в женском отделе – там он примерял нежно-голубые и темно-синие шаровары от Louis Vuitton. Он долго красовался перед зеркалом в нерешительности, а затем вещи все же приобрел – позже они были замечены на нновостиовой-старой пассии Алишера Диле. Но оказалось, что штанами дело не ограничилось – коллекцию брендов пополнила миниатюрная женская сумочка от Dolce & Gabbana аж за 125 тысяч рублей. Куда с ней планирует ходить музыкант, пока неизвестно, однако сам Алишер приобретением, судя по всему, остался доволен.

«Это моя первая женская сумочка. Теперь можете называть меня мамочкой», — посмеялся он.

У некоторых же слушателей поведение Алишера в последнее время вызывает все больше вопросов. «Зашкварился что-то товарищ», «Отберите у него кто-нибудь банковскую карточку», «Обабился совсем», «Вот что миллионы животворящие с человеком делают», «Больно смотреть на это», — высказались они.