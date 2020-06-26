«Это дорогого стоит»: Безруков вспомнил, как заработал на первую квартиру

До развода с женой Ириной Сергей располагал апартаментами в Кузьминках.

46-летний актер Сергей Безруков вспомнил, как заработал на свою первую квартиру. Наравне с другими народный артист России стал гостем «Прямого эфира» с участием детей. Детей сильнее всего интересовало, где и как актер раздобыл столько денег, чтобы приобрести недвижимость.

Безруков вспомнил, что первые деньги он получил после работы в Школе-студии МХАТ – речь шла о повышенной стипендии. Следующим финансовым выхлопом стала полноценная зарплата в театре Табакова, а в 1995 году Безруков стал пародистом. Впрочем, самый большой финансовый толчок Безруков совершил, когда уволился из программы «Куклы» и основал программу «Ностальджи по куклам» — именно она и принесла ему первый миллион.

«Ты знаешь, это дорогого стоит. Когда ты приносишь деньги домой, а не тогда, когда дают родители», — с улыбкой подметил он.

Рассказал Безруков и о любимых ролях. Сергей тут же вспомнил про Сашу Белого – актер подчеркнул, что, несмотря на то, что его персонаж был бандитом, он имел правильные понятия, защищал семью.

«Нужно искать в плохом – хорошее, а в хорошем – плохое», — резюмировал он свой ответ.

Напомним, долгое время Сергей проживал в Кузьминках. После развода с супругой Ириной Безруков оставил квартиру бывшей пассии, а сам переехал в загородный дом в Подмосковье. Кроме того, имеется в расположении семьи и квартира в Брюсовом переулке за 14 миллионов рублей.