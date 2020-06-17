«Ничего дурного я не обнаружил»: Васильев считает, что Безруков выглядит богемно

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб художественного руководителя московского губернского театра. Так, историк моды подметил, что несколько лет назад он работал с Сергеем на спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», где тот играл главную роль. Соведущий Эвелины Хромченко сделал для артиста несколько костюмов. Искусствовед не стал скрывать, что Безруков произвел на него впечатление открытого и обаятельного человека. Ко всему прочему, Васильев напомнил, что подружился и с бывшей супругой Сергея — Ириной Безруковой.

«Безруков вообще большой молодец, он талантливый человек, добился в жизни огромных результатов, много лет находится в тройке самых известных и популярных актеров страны. К тому же стал руководителем театра. Дай бог ему как можно дольше быть на олимпе творческого успеха, сыграть во многих фильмах, спектаклях», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Историк моды уточнил, что сейчас муж Анны Матисон находится в прекрасной физической форме — он всегда был стройным и остался таким, не прибавил ни килограмма. Соведущий Эвелины Хромченко уверен, что так положительно на Сергея влияет его молодая красавица-супруга. Говоря о стиле художественного руководителя московского губернского театра, искусствовед подметил, что одевается Сергей не вычурно, но при этом выглядит достаточно богемно и буржуазно, что подчеркивает его принадлежность к миру искусства и культуры. В его гардеробе нет безвкусных вещей, много классических элементов одежды. Так, к примеру, твидовый пиджак он может надеть с джинсами. И это, как считает историк моды, смотрится вполне гармонично.