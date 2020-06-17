Пугачева — в теплице, Безруков — в курятнике: как звезды превратились в «новых крестьян»

Речь, конечно, об овощах, фруктах и ягодах. Из-за временного перерыва в культурно-массовых мероприятиях и съемках этой весной знаменитости на участках своих подмосковных особнячков занялись работами в садах и огородах. А некоторые даже кур завели!

Салат от Примадонны

На днях Максим Галкин продемонстрировал любимый летний овощной салат, который приготовила его знаменитая супруга Алла Пугачева. А также сообщил, что ингредиенты в нем с собственного огорода. Максим и Алла завели огород, как и большинство звезд, для души. По словам Галкина, это ведь так приятно, когда свое, с грядки. Ну и всегда знаешь, что ешь экологически чистый продукт. Максим с удовольствием показывает в соцсетях грядки возле своего замка и хвастается первым урожаем, который вырастила жена: тут лук, петрушка, шпинат, редиска.

Устройством теплицы в этом году занималась Алла Борисовна лично, и грядки все ровненькие, ни одного сорняка. Галкин объясняет: «Это Алла придумала сделать на участке теплицы. У нас подрастают помидоры, лук, сладкий перец, морковка… Уже редиска роскошная пошла!»

Как известно, Алла Борисовна любит готовить сама, а еще одна ее домашняя страсть — сад. Он в семье большой, есть деревья и плодовые, и декоративные. Если Пугачева держит под контролем ситуацию на грядках, то Галкин выступает в роли садовника, отвечая за здоровье деревьев.

К примеру, на прошлой неделе телеведущий отчитался о работах в саду: «Сделал рогатины: спилил ветки у клена, у которого сосудистая болезнь… Острые концы делаю у этих рогатин пилой — это будут подпорки для нижних листьев рододендрона, чтобы они не лежали на земле и не гнили». Работа в саду для главы этого семейства летом — настоящее удовольствие: «Прелесть — ни о чем не думаешь, лучшее занятие, когда хочешь отвлечься, — чего-нибудь отпилить и куда-нибудь примостырить. Всем рекомендую!»

«Посадки — как дети»

Прошлым летом мы побывали в гостях у Розы Сябитовой, и, кроме газона, цветов и пары кустарников, она тогда ничего не выращивала. А в этом году из-за пандемии на приусадебном участке Розы грядок не счесть. Правда, в гости нас ведущая «Давай поженимся!» пока не зовет — соблюдает осторожность. Но обо всем подробно рассказала.

— Желание построить теплицу продиктовано ситуацией, в которой мы сейчас все находимся, — говорит главная телесваха страны. — Я была противницей огородничества. Но появилось время, и в качестве эксперимента поставила самую простенькую теплицу, посадила помидоры, огурцы, перец, зелень. Грядки и на улице, и в теплице сделала. Опыта никакого — все познаю методом проб и ошибок. Так как это эксперимент, то веду наблюдения, анализирую, делаю выводы. Информации и рекомендаций на эту тему в интернете много. В моем понимании она неполезная и непонятная. Один «эксперт» противоречит другому. А на практике результат зависит от места посадки, почвы, проветривания теплицы. Может быть, я плохо проветриваю, много поливаю или недоливаю, мало удобрений использую или, напротив, много. Наблюдаю за своими посадками как за детьми — это схоже с семейной жизнью, когда мы начинаем узнавать детей, наблюдая за ними, учитывая их интересы. Полила, смотрю — о, вроде бы ожил! Попробовала одно удобрение — не пошло, а другое — отлично. Огородничество у меня переросло в теорию — мы любим то, над чем трудимся, и трудимся над тем, что любим.

У меня не только грядки, еще много плодовых деревьев. Я с ними со всеми разговариваю. Этот опыт ведь будет построен на определенных жертвах.

— Каких?

— Трачу время, силы, эмоции — переживаю очень: вот погибло 15 кустов рассады, не пойму почему. Привязываешься ко всей этой истории, когда ты ежедневно обо всем заботишься…

— К коллегам, соседям за советами не обращались?

— Во-первых, каждый должен заниматься своим делом. Если уж обращаться за советом, то к агроному с большим опытом. Во-вторых, я понаблюдала, как много сейчас пишут про теплицы, огородничество… И мне смешно становится, когда смотришь на некоторых моих коллег, которые тоже вроде что-то сажают. А при этом заметно, как им неудобно делать это в брендовых костюмах, даже я вижу, что лопатку они держат неправильно.

— Потому что это лишь постановка для фото в Инстаграме? А реально все делают помощники?

— Конечно! Это смешно. Вот и зачем мне у этих звезд, которые себя позиционируют садоводами-огородниками, совета просить?

Свои яйца дороже покупных

Есть звезды, которые пошли дальше огорода: на карантине они купили кур и уже попробовали яйца, которые эти куры снесли. Сергей Безруков по утрам с сыном и дочкой ходил в уютно обустроенный курятник и собирал яйца от несушек. Екатерина Волкова успевала и кур покормить, и газон подстричь, и грядки прополоть, и огород полить. Катя шутит, что тяга к земле и грядкам у нее наследственная — передалась от мамы. А первые яйца от собственных кур стали самым радостным событием мая.

Волкова — огородник ответственный, поэтому подглядывает в лунный календарь посадок. Помимо традиционных грядок с клубникой и овощами, она посадила аж 16 кустов малины. Актриса рассуждает так: «Земля — это ежедневная работа. Скучать не приходится — это надо сделать, то… Сегодня вот война с одуванчиками. Говорят, это бессмысленно, но я, как начинающий садовод, верю, что их размножение можно остановить». Екатерина читает специальную литературу, чтобы делать все по правилам. Магнолию посадила как полагается: рядом с можжевельниками, лилейниками, рододендроном. А еще в саду у Кати на карантине появились две яблоньки и сосна.

Огород напоказ

После общения с Розой мы решили проверить соцсети звезд, чьи образы ну совсем не вяжутся с работой на грядках. Кого бы заподозрить в огородном хвастовстве? Нашлись три кандидата. Первое место у Сергея Лазарева — он в соцсетях продемонстрировал работу на грядках, а мы предположим, что такими идеальными они стали усилиями его мамы. Вторая позиция у жены Джигана Оксаны Самойловой — нам удалось выяснить, что она всего лишь позировала у грядок, а ухаживает за рассадой помощница по хозяйству.

«Бронза» у Регины Тодоренко. Мы, конечно, верим, что помидоры черри по подсказкам дедушки она посадила сама, но ей, судя по Инстаграму, привезли еще кучу другой рассады — со всем этим малоопытная девушка-блогер, скорее всего, сама бы не справилась.