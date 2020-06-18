«Пора завершать»: создатели проекта «Танцы» объяснили, почему этот сезон станет последним

Невероятно популярный и зрелищный телепроект «Танцы» на ТНТ на протяжении семи лет приковывал взгляды телезрителей и делал из танцоров-любителей настоящих профессионалов. Но все когда-нибудь заканчивается. И вот продюсеры проекта объявили о старте кастинга на последний в истории шоу сезон.

Для многих поклонников, потенциальных участников и телезрителей эта новость одновременно и радостная, и печальная. По окончании очередного сезона «Танцы» уйдут в историю. Почему принято решение закрывать столь рейтинговый проект, порталу Teleprogramma.pro рассказали Константин Обухов и Александр Романов.

«Изначально формат предполагал некую цель – мы хотели открыть для зрителей канала ТНТ большой, разнообразный, современный танцевальный мир. И мы это сделали. При этом мы взяли на себя смелость объявить финал, когда того требовала внутренняя логика, а не коммерческая выгода», — объяснили собеседники.

Поставить точку в своей личной истории с «Танцами» готовы и наставники проекта Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. «Они, как и мы, чувствуют, что шоу пора завершать», — заметили продюсеры.

Поэтому последний сезон обещает быть намного напряженнее, пронзительнее и ответственнее. И шанс попасть на проект есть у каждого – прием заявок ведется онлайн уже сейчас.

Кроме того, очные отборочные туры пройдут в нескольких городах – увы, из-за коронавируса их число сократили до минимума. Но все же, 18 июня танцоров на кастинге ждут в Красноярске и Екатеринбурге, 18 и 19 — в Санкт-Петербурге. В Казани, Новосибирске и Ростове-на-Дону смотр состоится 19 июня, в Москве — 20 и 21 июня. Ждут желающих от 16 до 35 лет.