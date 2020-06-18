«Этого требует внутренняя логика»: продюсеры шоу «ТАНЦЫ» объяснили, почему решили закрыть проект

Журналисты Teleprogramma.pro узнали, как наставники отреагировали на закрытие шоу, и как на проекте сказался «коронакризис».

На ТНТ в этом году стартует Последний сезон популярного шоу «ТАНЦЫ». Наставниками, как и прежде, будут являться Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.

Уже 20 и 21 июня в Москве пройдут кастинги. А в связи с пандемией создатели проекта также объявили онлайн-кастинг для всех, кто не сможет принять участие очно.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с продюсерами шоу Константином Обуховым и Александром Романовым о том, почему шоу решили закрыть и каковы перспективы у наставников.

Реакция наставников

— Почему вы решили завершить шоу «ТАНЦЫ»?

— Мы считаем, что каждый большой проект должен иметь начало и конец. Изначально формат предполагал некую цель – мы хотели открыть для зрителей канала ТНТ большой, разнообразный, современный танцевальный мир. И мы это сделали.

При этом, мы взяли на себя смелость объявить финал, когда того требовала внутренняя логика, а не коммерческая выгода.

— Как отреагировали на это наставники проекта – Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова?

— Наставники отнеслись с пониманием, ведь это люди, глубоко погруженные в проект. Они как и мы чувствуют, что шоу пора завершать.

— Вы продолжите работать с наставниками дальше в новых проектах? Есть на этот счет идеи?

— За семь лет у нас образовалась большая команда, в которую входят не только наставники, но и хореографы, но и участники проекта. Конечно, мы не собираемся разрывать связь, когда будет объявлен победитель Последнего сезона. У нас есть много идей и планов, о которых мы пока не скажем.

Что нас ждем в новом сезоне

— Чем новый сезон будет отличаться от предыдущих?

— Мы ждем, что к нам придут те, кто постоянно откладывал, сомневался – ведь это последний шанс, как для танцовщиков, так и для наставников проекта. Каждое «да» и каждый отказ будут иметь двойную, тройную силу в этих условиях.

— Реально ли участнику проекта получить у вас работу?

— Очень много участников прошлых сезонов становятся в итоге нашими хореографами. В этому году в команде Татьяны Денисовой пополнение – Марк Куклин (Drama Kings) станет постоянным хореографом проекта.

Кроме того, в этом сезоне мы сильно увеличим количество бывших участников среди приглашенных хореографов.

Ведь это последний сезон – мы очень хотим показать зрителю, как за все эти годы выросли люди, которые когда-то приходили к нам на кастинг, не подозревая, что их ждет впереди.

Коронавирус и здесь постарался

— Как коронавирус отразился на съемках нового сезона? Какие меры предосторожности вы соблюдали?

— Пандемия очень сильно сказалась на подготовке нашего сезона.

Во-первых, мы были вынуждены сдвинуть наши предварительные кастинги на два месяца. Раньше танцовщики использовали это время, чтобы как следует доработать номер, с которым мы брали их в сезон.

Наша команда активно готовилась в плане предпродакшна, договаривалась с зарубежными исполнителями об авторских правах на музыку, подробно знакомилась с жизнью наших будущих участников, чтобы как можно интереснее представить их зрителю.

Во-вторых, из-за карантина мы не смогли физически посетить с кастингом города, которые запланировали — нам приходилось работать по видеосвязи.

К слову, на площадках для кастинга в городах были организованы все меры предосторожности: масочный режим, измерение температуры при входе, строгая разбивка по времени, которая исключала скопление людей. В общем, безопаснее, чем в супермаркет сходить.

— Как на бюджете проекта отразился коронавирус?

— Конечно, мировой кризис не обошел стороной никого. Но мы, как креативные продюсеры, сейчас не чувствуем никаких ущемлений в нашей деятельности.

У нас очень сильная команда менеджеров, поэтому итоговый продукт будет качественным, несмотря на такие серьезные препятствия. По крайней мере, мы все очень стараемся, чтобы так было.