Любовь за кулисами и ангел на сцене: выпуск шоу «Танцы со звездами» был насыщен событиями

Новый выпуск передачи «Танцы со звездами» на канале «Россия» превзошел все ожидания поклонников шоу. Организаторам удалось не ударить в грязь лицом даже в затруднительных условиях самоизоляции, ведь коронавиурс все еще не побежден и гостям приходится быть в полной боеготовности. Как объяснил ситуацию ведущий проекта, Андрей Малахов, правила весьма строгие: регулярные тесты на CoViD-19, обязательное ношение масок и перчаток, а также санитайзеры и безопасное расстояние между участниками.

К сожалению для зрителей, на этот раз шоу покинули Алена Бабенко и Максим Петров, а также Андрей Соколов и Екатерина Осипова. Причем последние выступали в запоминающихся черных нарядах, будто бы заранее предвидя свою трагическую судьбу в рамках конкурса.

Первыми на выступление вышли Иван Стебунов и Инна Свечникова. По словам танцоров, единственными противниками они видят лишь членов жюри. Номер был и вправду запоминающийся, «отлитый из бронзы» артист встретил настоящего ангела, спустившегося с небес, а в финале оба героя взлетели.

Самой большой интригой стала новость о том, что Екатерина Варнава нашла за кулисами шоу свою любовь. Танец отошел на последний план и жюри набросилось на Екатерину с вопросами, кто же завоевал её сердце. Но звезда пообещала раскрыть имя своего избранника только в следующем выпуске.

Имена финалистов можно будет узнать лишь в следующее воскресенье, 24 мая, в 17:30 на телеканале «Россия 1».