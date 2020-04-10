«Вы настоящие герои!»: Козловский, Хабенский, Буланова и другие звезды обратились к врачам

Распространение коронавируса в нашей стране исчисляется уже исчисляется в тысячах заболевших ежедневно. И накануне стало известно, что работа одной из питерских больниц оказалась парализована из-за инфекции – в лечебном учреждении №20 Санкт-Петербурга подтвердился CoViD-19, и вся смена персоналов вместе с находящимися там пациентами ушла на карантин. Уже 17 дней люди изолированы от своих родных.

Слова поддержки оказавшимся взаперти медикам поспешили выразить многие, в том числе и отечественные звезды эстрады, театра, кино, спорта. Например, актер с мировым именем Данила Козловский записал видео, в котором перечислил по именам всех врачей, которые оказались в безвыходном положении:

«Я в очередной раз для себя понял такую вещь: насколько профессия, которой занимаюсь я – актер, режиссер, продюсер, — не имеет никакой человеческой ценности, потому что когда наступают действительно серьезные проблемы и угрозы для человечества, то мы ничего не можем сделать, — сказал Козловский. И обратился к медикам: «Вы — люди которые могут помогать, поддерживать и спасать. Господи, спасибо большое, что вы у нас есть! Вы настоящие герои!»

Свои слова поддержки поспешили выразить и Константин Хабенский, Татьяна Буланова, Александр Кержаков. Их обращения можно найти в «Инстаграме» под хэштегом #ВыГерои. Помимо звезд «спасибо» врачам говорят многие рядовые граждане.