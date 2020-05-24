«Маленький я»: Безруков обнародовал редкое фото полуторагодовалого сына

Сергей Безруков редко показывает крупным планом своего младшего ребенка – сына Степу. Его снимки и видеокадры в социальных сетях обычно сделаны либо издалека, либо так, чтобы внешность ребенка была немного завуалирована – сбоку, сверху или как-то еще.

Но на сей раз артист сделал исключение – порадовал своих поклонников портретным снимком ребенка. Как оказалось, для этого есть серьезный повод – семья звезды отмечает 24 мая небольшую дату.

«Степе сегодня полтора года! Маленький я», — подписал фотографию любимец публики.

Почитатели его творчества были поражены этому сходству. «Очень похож на вас», «Реально копия!», «Мне жена тоже часто говорит, что я долго не думал над дизайном сына… просто скопировал», «Как на папу похож!» — отметились они в комментариях.

Напомним, Сергей Безруков вместе с женой актрисой Анной Матисон воспитывает сына Степу и дочь 3-х лет Машу. В браке с Ириной Безруковой у него детей не было.