«Не женщина, а украшение»: «главная мама «Дома-2» Ирина Агибалова стала выглядеть младше своих дочерей

56-летняя знаменитость много времени уделяет уходу за собой, а также саморазвитию.

«Главная мама «Дома-2», как негласно называют Ирину Агибалову зрители, стала выглядеть младше своих дочерей. Напомним, женщина принимала участие в съемках телестройки три года – с 2010 по 2013 год. Долгое время Ирина помогала младшей дочери Рите воспитывать на проекте сына Митю, а затем давала дельные советы старшей наследнице – Ольге. Сейчас обе девушки счастливо замужем, благодаря чему Агибалова-старшая может посвятить время себе.

Недавно зрители подметили, что 56-летняя экс-участница стала выглядеть едва ли не моложе собственных дочек – Ольге в ноябре исполнится 34 года, Рите в конце августа – ровно 30. Сама Агибалова считает, что стала выглядеть превосходно за счет заботы о себе, ведь теперь она наслаждается уединением и может позволить себе заниматься любимыми делами – искусством и приготовлением пищи.

Старые зрители проекта оказались в приятном шоке от увиденного, но нашлись и те, кто изменения раскритиковал. «Не женщина, а украшение», «Боже, что вы с собой сделали», «Каждой женщине в вашем возрасте хотелось бы так выглядеть», «Ирин Санна, вы себя совсем не жалеете что-то», — разошлись во мнениях люди.