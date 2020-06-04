Замахнулся: участник «Дома-2» захотел арендовать для собственной свадьбы замок Пугачевой и Галкина

Несмотря на то, что торжество еще только планируется, Илья Яббаров уже прикидывает, где он сможет его сыграть.

Участник «Дома-2» Илья Яббаров захотел арендовать для собственной свадьбы трехэтажный замок Пугачевой и Галкина в элитном поселке «Грязь». Насмотревшись на коллег по телестройке, шансонье во что бы то ни стало захотел шикарное торжество. Примечательно, что предложение девушка Ильи — модель Анастасия Голд — пока не получила, однако разговоры о бракосочетании ведутся в паре слишком активно.

Сам Яббаров уверен: уж ему-то договориться с Примадонной удастся, тем более что у него достаточно денег, чтобы заплатить за аренду богатого помещения. В доказательство Яббаров привел недавнюю покупку недешевого черного BMW X6 — в транспортное средство Илья якобы вложил ранее заработанное.

Сама Голд позже поспешила сгладить возникшую ситуацию по поводу недвижимости Пугачевой и Галкина. Она заявила, что Илья просто пошутил.

«Но я ничего не имею против», — улыбнулась девушка в разговоре с редакторами телепроекта.

Поклонники же артистов полет фантазии шоумена явно не оценили. «Совсем заняться нечем что ли?», «Ну уж на Пугачеву-то разевать роток – перебор», «Маразм», «Илья, твои пять тысяч наличными Алле не нужны», — уверили они мужчину.