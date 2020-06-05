«Заехали без пафоса»: экс-участница «Дома-2» Инна Воловичева купила дом за 7 миллионов рублей

Жить в загородном поместье девушка будет с супругом и дочерью.

Экс-участница «Дома-2» и бывшая возлюбленная мага Влада Кадони, Инна Воловичева, приобрела дом за 7 миллионов рублей. Перебраться в новую недвижимость 39-летняя знаменитость решилась вместе с супругом – бизнесменом Иваном Новиковым — и дочерью Машей. Инна рассказала, что на постройку недвижимости у них ушло два года. Выбор в пользу загородной площади Воловичева сделала, поскольку лично для нее жить за чертой города намного уютнее.

Апартаменты располагаются примерно в 12 километрах от МКАД. Сам дом представляет собой 182 квадратных метра и включает в себя сразу несколько спален, гостевые комнаты, гардеробную, две ванных комнаты, кухню и балкон. Для того, чтобы возвести дом из бруса, супруги потратили около 7 миллионов рублей.

«Скажу честно, сначала все подробно записывала, потом, когда сумма перевалила за 4 миллиона рублей, перестала записывать, чтобы не расстраиваться», — рассказала она на личной странице в Instagram.

На днях вся семья обосновалась в новом жилье. Устраивать пышных праздников по поводу новоселья супруги не стали, предпочли ограничиться радостными поздравлениями друг для друга.

«Заехали без пафоса с разрезанием красных ленточек. Просто перевезли вещи и стали жить», — подметила она.

Сильнее же всего переезда ждала именно Маша. Девочка готова была обустраиваться в новом доме, когда тот еще был готов только наполовину. Сейчас супругам предстоит докупить мебель. Во сколько именно обойдется этот этап, Инна не знает, предпочитая об этом не думать.