«Алла похожа на француженку»: 71-летняя Пугачева в лаковом плаще подчеркнула «стройную фигуру»

71-летняя Алла Пугачева даже в период самоизоляции тщательно следит за своим стилем. Так, на прогулку с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой примадонна отечественного шоу-бизнеса отправилась в лаковом плаще, джинсах и кожаных сапогах. Особое внимание певица уделила аксессуарам.

В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева прокомментировала повседневный образ Аллы Пугачевой. Так, эксперт в сфере моды уточнила, что она не смогла найти ошибок в трендовом аутфите знаменитости. Ко всему прочему, стилист подметила, что правильно подобранным плащом с молнией во всю длину супруга шоумена умело подчеркнула стройную фигуру.

«В данном образе Алла похожа на француженку. Элегантность и комфорт, классика и модные тенденции, сдержанность и свобода! Четкие линии и жесткая фактура визуально выравнивают линию плеча и форматируют силуэт. Молния во всю длину создает вертикальную линию, тем самым вытягивая и без того стройную фигуру певицы», — отметила Тимиряева.

Стилист-имиджмейкер похвалила Примадонну за джинсы «самого модного оттенка» — выцветшего денима. По словам Ларисы, особый шарм певице придает и очаровательная кепи. Не забыла Алла Борисовна и про солнцезащитные очки в модной пластиковой оправе.

«Только француженки носят солнечные очки не от солнца, а как аксессуар в любую погоду и в любое время года. Эта мода француженок дошла до нас, и особым шиком считается завершать образ имиджевыми очками», — экспертно резюмировала стилист-имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».