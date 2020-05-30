«Я просто урод»: татуированный сын Елены Яковлевой корит себя за измену жене

Денис Шальных сейчас находится в свободном плавании и как огня боится вопросов о детях.

Татуированный сын Елены Яковлевой Денис Шальных продолжает корить себя за измену жене. Напомним, 28-летний молодой человек разошелся с супругой спустя 2 года после узаконивания отношений. Шальных никогда не скрывал – он виноват перед Викой, поскольку предал ее доверие.

Сейчас юноша свободен и вступать в новые отношения не планирует. Более того, разговоры о возможной семье и появлении детей приводят Шальных в ужас. Лере Кудрявцевой парень признался – он искренне надеется, что никогда не станет отцом, а вместо ребенка с удовольствием заведет себе третьего кота. Не дает ему покоя и саднящая рана после расставания с женой.

«Все это можно совместить таким тезисом, что я просто урод. Этот поступок только одну характеристику может дать о человеке. Я любил свою жену, да. Нравилась ли Вика маме? Я думаю, что да, но мы не разговаривали на эту тему», — подметил он.

Сейчас Шальных называет своим главным приоритетом саморазвитие – юноша освоил профессию барбера, а также активно занимается спортом. Специально для этого он приобрел домой тренажеры – «велосипед» и турники.