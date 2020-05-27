Сын Елены Яковлевой заявил, что хочет оставить свою маму без внуков

Елена Яковлева не скрывает, что очень любит своего единственного сына Дениса. Однако молодой человек не раз привлекал внимание СМИ. Он покрыл татуировками все свое тело, даже лицо. Сначала у наследника звезды были хорошие карьерные перспективы. Он учился на режиссера в Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но бросил учебу. Парень то работал парикмахером, то был тренером в спортзале. В начале этого года казалось, что он решил изменить свою жизнь. Денис стал постепенно сводить татуировки и вернулся на работу парикмахера.

Как оказалось, сын Яковлевой стал одним из гостей шоу «Секрет на миллион». Он откровенно пообщался с Лерой Кудрявцевой. Не так давно Денис расстался с девушкой по имени Анастасия. Для него это стало ударом. Возможно, что по этой причине о своих планах на будущее он рассказал немного, но признался, что детей заводить не планирует.

«Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей», — заявил парень.

К слову, многие молодые люди в современном мире отказываются от рождения наследников. Неизвестно, как к этому решению сына отнеслась Яковлева. Однако она всегда говорит о любви к нему и скорее всего поддержит Дениса в любом случае. В новом выпуске шоу гостями Кудрявцевой стали и другие дети звезд. Многие из них критиковали своих родителей. Дочка Михаила Ефремова от бывшей жены Ксении Качалиной призналась, что ее родители ведут себя далеко не образцово, когда выпьют. «Когда родители — алкоголики, ты не особо их любишь», — отметила 19-летняя Анна-Мария.

О чем еще рассказали дети знаменитостей, читайте в большой колонке портала Teleprogramma.pro. А также сморите новый выпуск шоу «Секрет на миллион» 30 мая в 21:00 на НТВ.