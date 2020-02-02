«Мать уделяла мне десять процентов своего времени»: Шальных пожаловался на Яковлеву

Как сказал молодой человек, было время, когда у него не складывались отношения с родительницей.

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что было время, когда он конфликтовал с матерью. Ему даже пришлось съехать из квартиры звездной родительницы.

«Конечно, недопонимания с родителями были. Я уезжал от родителей, потому что не находил с ними общий язык. Мать уделяла мне десять процентов своего времени. Я жил с бабушкой», — сказал Денис Шальных, который получил широкую известность благодаря своим многочисленным татуировкам.

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Один из ведущих программы Оскар Кучера спросил Шальных, есть ли у мужчины дети. «Нет. Детей пока нет. Я считаю, что нормально становиться отцом тогда, когда в себе это чувствуешь. В голове главное, чтобы не было бардака», — заметил Денис Шальных.

Как отметил молодой человек, после того, как он уехал от родителей жить отдельно конфликтов с ними больше не было. Сейчас он в прекрасных отношениях со своей мамой.