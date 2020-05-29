Дембельский аккорд: имя победительницы реалити-шоу «Солдатки» станет известно в последний день мая

Сноубордистка, бармен или косметолог – кто из девушек будет праздновать триумф?

Два месяца армейских будней в настоящей военной части и жизни по уставу остались позади. Впереди у участниц реалити «Солдатки» последний бой. Они отправляются в сторону врага, преодолевая трудный подъем в гору, отбиваясь от засад и завоевывая рубежи.

Девушкам предстоит отбить у противника транспорт, на котором они доберутся обратно. Только для одной из них не хватит места. Пожертвует ли кто-то собой? И кто, наконец, станет победительницей шоу «Солдатки» на ТНТ?

больше по теме Вы в танцах?: телеканал ТНТ объявил о старте последнего сезона масштабного шоу Прием заявок на участие осуществляется на официальном сайте канала.

Для Дарьи Разумовской дембель обернется неожиданным романтическим финалом. Девушке предложит руку и сердце старшина. Что ответит участница на это? Узнаем совсем скоро – грандиозный финал реалити-сериала «Солдатки» на ТНТ состоится в воскресенье, 31 мая, в 19:00.