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Дембельский аккорд: имя победительницы реалити-шоу «Солдатки» станет известно в последний день мая

Сноубордистка, бармен или косметолог – кто из девушек будет праздновать триумф?

Дембельский аккорд: имя победительницы реалити-шоу «Солдатки» станет известно в последний день мая
Кадр из реалити-шоу "Солдатки". Фото: ТНТ

Два месяца армейских будней в настоящей военной части и жизни по уставу остались позади. Впереди у участниц реалити «Солдатки» последний бой. Они отправляются в сторону врага, преодолевая трудный подъем в гору, отбиваясь от засад и завоевывая рубежи.

Кадр из реалити-шоу "Солдатки"
Кадр из реалити-шоу «Солдатки». Фото: ТНТ

Девушкам предстоит отбить у противника транспорт, на котором они доберутся обратно. Только для одной из них не хватит места. Пожертвует ли кто-то собой? И кто, наконец, станет победительницей шоу «Солдатки» на ТНТ?

Для Дарьи Разумовской дембель обернется неожиданным романтическим финалом. Девушке предложит руку и сердце старшина. Что ответит участница на это? Узнаем совсем скоро – грандиозный финал реалити-сериала «Солдатки» на ТНТ состоится в воскресенье, 31 мая, в 19:00.

Кадр из реалити-шоу "Солдатки"
Кадр из реалити-шоу «Солдатки». Фото: ТНТ

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