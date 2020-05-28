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Большой финал и грандиозная любовь: реалити-сериал «Солдатки» близится к завершению

Логическим концом телепроекта станет объявление победительницы. А еще – предложение руки и сердца.

Большой финал и грандиозная любовь: реалити-сериал «Солдатки» близится к завершению
Реалити-сериал "Солдатки". Фото: телеканал ТНТ

На протяжении нескольких недель телезрители канала ТНТ наблюдают за службой девушек в настоящей армии. Многие участницы проявили себя как настоящие бойцы, способные преодолевать трудности, принимать взвешенные решения, идти до конца, несмотря ни на что.

Вместе с тем проект стал для солдаток неким «зеркалом», в котором они нашли отражение новых себя: узнали, на что способны, раскрылись с неожиданных сторон и преодолели многие сомнения и страхи. По правилам шоу, победить должна только одна. И в ближайшее воскресенье, 31 мая, зрители узнают, кто из девушек будет праздновать свой триумф.

Реалити-сериал "Солдатки". Фото: телеканал ТНТ
Реалити-сериал «Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

Но для Александры Разумовской так просто армейский проект не закончится. Телезрители помнят, что за девушкой ухаживает старшина. Он давно проявил симпатию к солдатке, и Даша отвечала на нее флиртом. Молодой человек готов сделать решительный шаг и в финальном выпуске проекта намерен попросить руки возлюбленной. Как на это отреагирует Разумовская? Узнаем совсем скоро.

Реалити-сериал "Солдатки". Фото: телеканал ТНТ
Реалити-сериал «Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

Смотрите заключительные серии реалити-шоу «Солдатки» в воскресенье, 31 мая, на ТНТ в 19:00.

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