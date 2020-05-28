Большой финал и грандиозная любовь: реалити-сериал «Солдатки» близится к завершению

На протяжении нескольких недель телезрители канала ТНТ наблюдают за службой девушек в настоящей армии. Многие участницы проявили себя как настоящие бойцы, способные преодолевать трудности, принимать взвешенные решения, идти до конца, несмотря ни на что.

Вместе с тем проект стал для солдаток неким «зеркалом», в котором они нашли отражение новых себя: узнали, на что способны, раскрылись с неожиданных сторон и преодолели многие сомнения и страхи. По правилам шоу, победить должна только одна. И в ближайшее воскресенье, 31 мая, зрители узнают, кто из девушек будет праздновать свой триумф.

Но для Александры Разумовской так просто армейский проект не закончится. Телезрители помнят, что за девушкой ухаживает старшина. Он давно проявил симпатию к солдатке, и Даша отвечала на нее флиртом. Молодой человек готов сделать решительный шаг и в финальном выпуске проекта намерен попросить руки возлюбленной. Как на это отреагирует Разумовская? Узнаем совсем скоро.

Смотрите заключительные серии реалити-шоу «Солдатки» в воскресенье, 31 мая, на ТНТ в 19:00.