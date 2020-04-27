Звезда «Солдаток» Дарья Разумовская: «Если придется подраться – подерусь! Но без маникюра страшно»

Девушка рассказала журналистам Teleprogramma.pro о проекте и о своей личной жизни.

На ТНТ продолжается популярный телепроект «Солдатки», в котором девушки учатся выживать в армии. Они стреляют, отжимаются, командуют друг другом. Получается даже забавно :)

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с одной из самых ярких представительниц шоу – Дарьей Разумовской. Именно в эту девушку влюбился на проекте старшина Радченко Роман.

— Как ты чувствуешь себя под прицелом камер, да еще и в армии, да еще и в женском коллективе?

— Чувствую себя совершенно комфортно в коллективе. Моя работа тоже связана с людьми — график с 9 до 21.00, так что готова к этому вполне.

К тому же, я уже работала дерматовенерологом в военном госпитале, если мы говорим про армию. Моими пациентами были настоящие солдаты!

— Можешь описать себя?

— Я считаю, что я — баба-мужик, несмотря на неплохую, как мне кажется, внешность. Потому что я много работаю, чтобы содержать себя и помогать маме. И много учусь по своей специальности. Считаю, что это мое главное достоинство.

На первом курсе, кстати, я даже собиралась стать судмедэкспертом. Но папа сказал, что это работа не для девочки. Хотя крови я не боюсь, хирургия — мой конек.

— А боли ты боишься?

— Нет, не боюсь. Если меня кто-то обидит, отвечу, конечно. А если придется подраться — подерусь. У меня, кстати, сильный удар. Тренер по боксу говорил.

— Так ты ходила на бокс?

— Иногда посещала тренировки, потому что заставлял тренер. Он мне и ставил удар. Поэтому я — сильная девочка — и физически, и морально.

При этом внутренне я довольно ранимый человек, обидеть меня легко. Но это сложно заметить, потому что переживаю подобное в душе. И не забываю того, кто обидел.

— Правда, что ты пришла на кастинг, чтобы заглушить боль от расставания с парнем?

— Это так. Думала, что физическое и моральные нагрузки как в армии, вытеснят боль после отношений с молодым человеком. Мы жили вместе два года, для меня это было очень серьезно.

А он был моложе меня, и это было не так серьезно для него. Этот этап я оставила позади, но этот гад напоминает о себе: пишет, присылает фото развлечений с другими женщинами.

— То есть вы расстались из-за измен?

— Мы не сошлись характерами. Но главной причиной стала его мама. Она вмешивалась в наши отношения и считала меня не парой ему. Я была, как она говорила, не достаточно богатой. Хотя он учился и нигде не работал.

— А сейчас у тебя есть парень?

— Сейчас у меня есть хороший сильный умный мужчина, с которым я чувствую себя настоящей девушкой.

— Зачем ты идешь в армию?

— Это тоже новый виток преодоления. Помимо работы я ведь ничего не вижу. Физические нагрузки тоже не люблю, так что это вызов. А еще хочу победить в «Солдатках».

— Ты хорошо выглядишь, как поддерживаешь форму?

— Никак. Ем в любое время суток, а еще перекусываю пирожками, булками, вот сейчас даже поправилась. Вон, какие щеки! Спорт, если честно, ненавижу. Не нравится мне напрягаться физически.

— Армия — это в том числе и ограничения. От чего тебе тяжелее всего было отказаться?

— Самое главное — это сладкое. Также не знаю, что делать без телефона и соцсетей. От косметики отказаться смогу. От волос? Ну, не очень весело, конечно. Маникюр тоже ведь в армии не делают? Это страшно.