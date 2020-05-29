Конфликт звезд: на шоу «Остров героев» произошла стычка между Маркони и Ермолаевой

На телеканале ТНТ стартовало долгожданное реалити о современных блогерах, ставших робинзонами, — «Остров героев». Восемь медийных персон — блогеры, актеры и телеведущие – оказались лишены благ цивилизации и общения со своими подписчиками. Впереди у них не только тяжелые испытания и ломка из-за отсутствия виртуальной жизни, но и знакомство с истинными «я» своих соседей – шоу сорвет с маски со всех. И чем дольше участники пробудут на острове, тем обстановка будет жарче.

Во втором выпуске реалити участники обнаружат, что спать на земле небезопасно – их покусали насекомые. До сих пор добыть огонь им не удалось, и нормальной еды тоже ребята еще не поели. Поэтому усталость начинает накатывать и выводить героев на эмоции. И снова Нелли Ермолаева даст волю гневу, выплеснув его на этот раз на ведущего YouTube-шоу Comment Out Владимира Маркони.

Ведущий Таир Мамедов помог героям раздобыть огонь. А еще всех участников ждет испытание, в результате которого станет известно, кто же покинет остров уже этим вечером. Смотрите реалити «Остров героев» в субботу 30 мая в 19.00 на ТНТ.