Звезда шоу «Остров героев» Женя Искандарова: «Я себя вообще не берегу!»

Сегодня мы предлагаем вам познакомиться еще с одной участницей нового реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ, - Женей Искандаровой.

Наверное, без чувства юмора в таком проекте очень сложно. И вы уже обратили внимание – первая участница, о которой мы вам рассказывали Тамара Турава с юмором на «ты».

Это можно сказать и о Жене Искандаровой – она успела побыть членом нескольких команд КВН, участвовала в проектах «Comedy Баттл. Суперсезон», «Рассмеши комика», Comedy Woman, снималась в «Интернах»… Словом, стала настоящей звездой ТНТ.

«Отделалась «легким испугом»

— Женя, совсем недавно у тебя был день рождения, самоизоляция подпортила планы на праздник или получилось подстроиться под обстоятельства?

— У меня были грандиозные планы на 29-й день рождения! Мы с подружками хотели отметить его в парижском Диснейленде. Мне даже подарили ночь в замке в самом красивом номере.

Я так долго мечтала об этом и, конечно, немного расстроилась, когда пришлось все отменить. Но все же мой день рождения не просто состоялся, а стал незабываемым. Мне удалось съездить в Питер, арендовать невероятную квартиру и провести праздник с самыми близкими друзьями.

— Как вообще карантин отражается на жизни и работе блогеров?

— Вообще никак. Хотя есть блогеры, которые привыкли снимать свои ролики на улице с операторами, вот им пришлось подстроиться под обстоятельства, а я отделалась «лёгким испугом».

Люблю состязания

— Быстро ли ты приняла решение участвовать в шоу? Знала заранее, с кем из блогеров предстоит ехать на остров? Была уже с кем-то знакома?

— Когда я краем уха услышала от директора, что предстоит что-то опасное, то сразу же сама стала проситься. Я себя вообще не берегу! Я люблю подобные состязания, игры, проекты, где можно проверить свою силу, выносливость и логику.

Я была знакома с Тамарой Турава и очень рада, что во время проекта нам удалось узнать друг друга получше, она просто прелесть. Ещё я заочно знала Владимира Маркони и Таира Мамедова.

— С какими сложностями пришлось столкнуться в дикой природе?

— Оказалось, что ориентироваться в джунглях очень сложно! Было много сложностей, физических и моральных. Но ведь и в обычной жизни мы все сталкиваемся с ними, иногда просто нужно потерпеть или пересилить себя.

— Какие сложились отношения в команде?

— Неделя (а мы именно столько находились на острове) — это все же мало для того, чтобы узнать кого-то хорошо. Мне кажется, все это время мы притирались друг к другу. И вполне успешно!

«Я думала, что я очень хитренькая… Оказалось – не только я!»

— Какой тактики ты придерживалась, чтобы чувствовать себя уверенно на испытаниях и среди участников?

— Всегда перед испытаниями я съедала плантан, чтобы питательные элементы поступили в организм и были силы на состязания. Я думала, что я очень хитренькая, пока не увидела, что так делаю не одна я. В компании участников как-то сразу почувствовала себя комфортно, поэтому никакой тактики в общении не было, просто жили с ребятами бок о бок.

«Мои цели – «Где логика?», «Солдатки» и «Холостяк»

— Это далеко не первый проект ТНТ, в котором ты приняла участие. Какие цели поставила себе на будущее?

— Очень хочу принять участие в шоу «Где логика?»!

— А как тебе проекты «Солдатки» или «Холостяк»?

— О! Мне так нравятся «Солдатки»! Это очень интересно, я бы согласилась. А в «Холостяке» попробовала бы свои силы, но все зависит от того, кто был бы главным героем. Хотя моя мама говорит, что уже все равно какой! (улыбается).

— Ты обладаешь прекрасным чувством юмора. Это качество помогало тебе когда-либо в сложных жизненных ситуациях?

— Всегда! Легче вспомнить ситуации, в которых не помогало.

— Если не юмор, чем бы ты занималась?

— Танцевала бы контемпорари с красавчиками.

Включайте телевизор – и болейте за участников нового реалити-шоу «Остров героев»! Здесь все – по-настоящему.