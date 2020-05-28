Обзор YouTube-трендов: лиричная Лобода, откровенная Лолита и камеди-баттл двух Цоев

Портал Teleprogramma.pro выяснил, какие шоу и клипы стали популярными за прошедшую неделю на YouTube.

Самоизоляция продолжается, но юмору она не помеха. Тем более, если комедийные шоу появляются в Сети по расписанию. То, что смех придает сил и побеждает всегда, мы не сомневаемся — достаточно посмотреть на лидеров русскоязычного YouTube прошедшей недели.

Портал Teleprogramma.pro выяснил, какие из «звездных» видео набрали многомиллионные просмотры и бьют рекорды по популярности.

Баттл Цой VS Цой

#2 на вкладке «Тренды»

Однофамильцы и коллеги по творческому цеху Анита Цой и Анатолий Цой стали гостями Владимира Маркони в его отвязном YouTube-шоу Comment Out.

«Ребят, я смотрю на вас и как будто я в Mortal Combat выбрал одинаковых бойцов», — пошутил ведущий. Гостям удалось изрядно подпортить себе репутацию за этот неполный час шоу.

Например, Анита не постеснялась заявить, что Кристина Орбакайте «симпатичнее, чем Гном Гномыч», а Анатолий из двух зол — надеть на голову испачканные трусы, либо предложить кому-то из близких друзей секс – выбрал «меньшее». Он позвонил подруге, певице Нюше с похабным предложением.

Неудивительно, что шоу за первые сутки с момента публикации на канале собрало почти два миллиона просмотров!

Лолита и ее откровения

В новом выпуске шоу «Студия 69» певица Лолита Милявская щедро одарила советами молодую исполнительницу Дору.

56-летняя звезда каждую свою рекомендацию вывела в результате полученного жизненного или творческого опыта, где-то перегнув с откровениями. Сама Лолита осталась впечатлена юной коллегой и позволила ей записать кавер на хит «Пошлю его на…».

«Что было дальше?»

В очередном выпуске одного из самых популярных шоу Рунета «Что было дальше?» гостями стали рэпер Витя АК и поп-исполнитель Митя Фомин.

Юмористы во главе с ведущим Нурланом Сабуровым жестко прошлись по росту рэпера, пытаясь дорассказать, что было дальше в его истории. А Мите Фомину досталось за песни времен Hi-Fi и веселую гастрольную историю с «душком».

За неделю шоу посмотрели 9,4 миллиона раз.

Новый клип Светланы Лободы

Певица LOBODA представила сингл «Мой» 26 мая. За сутки он набрал почти 2 миллиона просмотров.

Клип содержит огромное количество кадров из личного архива певицы, связанных с творчеством, семьей и близкими людьми звезды. Некоторые эпизоды из жизни Светланы Лободы – профессиональные кадры, а какие-то – хоум-видео с дочками.

Очень искренняя и лиричная композиция не имеет ничего общего с предыдущим треком «Новый Рим», который изрядно пощекотал нервы зрителям.