Финалисты «Маски» о сокровенном: «Была мечта, чтобы родители не работали»

Финалисты шоу «Маска» расскажут зрителям о самом сокровенном спустя месяц после окончания проекта. Несмотря на то, что с момента завершения зрелищной программы прошло уже солидное количество времени, зрители продолжают вспоминать его добрым словом и очень ждут старта второго сезона. Успели переосмыслить произошедшее и главные герои. Сейчас у Карины Кокс, Анатолия Цоя и Анны Плетневой появилось еще больше работы: ребят активно зовут участвовать в различных проектах, сами артисты снимают клипы и пишут новые песни.

Недавно артисты встретились с Сергеем Майоровым и его командой, чтобы рассказать о самых сокровенных, самых интимных вещах. Так, выяснится, что у Цоя была не просто цель стать большим артистом – за ней скрывается нечто большее.

«У меня была мечта, чтобы родители не работали», — обмолвится он.

Анна Плетнева поделится секретами своего непростого характера.

«Я могу быть строгой, но при этом хорошим другом», — сказала она.

Появятся в кадре также продюсер Виктор Дробыш, актриса Анастасия Макеева и звезда мюзиклов Лика Рулла. Новый выпуск «Однажды» на телеэкранах уже в это воскресенье, 31 мая, в 14:10 на НТВ.