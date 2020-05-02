«Этого номера не было в эфире»: Плетнева поделилась эксклюзивными кадрами со съемок «Маски»

Прятавшаяся в костюме Попугая певица выкладывалась на каждой репетиции примерно так же, как и на выступлениях.

Финалистка шоу «Маска» Анна Плетнева поделилась со своей аудиторией эксклюзивными кадрами со съемок проекта. Напомним, финал зрители увидели еще 26 апреля, но с тех пор обсуждения происходящего на экране по-прежнему не утихают. Так, недавно триумфатор Анатолий Цой стал участником сразу двух скандалов – белорусские исполнители обвинили бывшего солиста MBAND в плагиате каверов.

К счастью, к Анне претензий ни со стороны коллег, ни со стороны поклонников пока нет. Об участии в «Маске» Плетнева вспоминает с нескрываемым удовольствием. В субботу, 2 мая, Аня и вовсе решила обнародовать эксклюзивные закулисные кадры с репетиции номера. Выступление это аудитория, правда, так и не увидела – оно не вошло в итоговый монтаж.

«Репетиция номера, которого не было в эфире программы «Маска»…И хотя сейчас это уже неважно, я продолжаю думать, может, в финале Попугаю надо было петь эту песню?», — поделилась переживаниями она.

Неоднократно экс-участники проекта подмечали, что прыгать и танцевать в полном обмундировании очень трудно, однако по кадрам с пробного прогона так не скажешь – Плетнева выкладывается на репетиции так, будто перед ней сидит полный зал. Не расслабляется и подтанцовка: благодаря слаженности команды номер выглядит очень зажигательно и эффектно.