Орбакайте симпатичнее Гном Гномыча: Анита Цой отличилась смелой репликой в Comment Out

49-летняя певица частенько не стесняется говорить то, что думает, за что регулярно подвергается критике аудитории. Недавно Анита возмутила подписчиков, подбросив ради эффектного кадра собственного кота. Тогда зоозащитники посчитали поступок певицы жестокостью и потребовали от артистки извинений.

На этот же раз Анита может вновь оказаться в центре скандала, но на этот раз из-за семилетнего Саши Плющенко. В программе Маркони Comment Out Цой предложили написать гневный комментарий под одним из снимков Кристины Орбакайте. Его суть должна была заключаться в нецензурной критике прически дочери Пугачевой. Сначала Цой стушевалась, а потом выдала.

«Не, ну Крис намного симпатичнее, чем Гном Гномыч, безусловно», — заявила Цой, листая профиль Орбакайте в соцсетях.

Памятуя недавний скандал с участием Рудковской, Анита рисковать не стала: она предпочла наказать себя и встала в чан с засолкой. Толкаться в сосуде с ароматными огурцами и помидорами певице пришлось целый раунд.