Студия «Модного приговора» встретила девушку, больную булимией

28 мая на заседание «Модного приговора» на Первом канале придет необычная гостья. Анна Арбузова много лет страдала от излишней полноты и старательно боролась с ней. В результате девушка не получила заветных форм, а лишь заработала неприятный диагноз: булимия.

Аня больше не выглядит пышкой, но так и не стала счастливой. Комплексы, которые всю жизнь ей внушали родственники, по-прежнему с ней. В студию ее привела подруга, которая устала наблюдать, как девушка сама себя губит. Она надеется, что близкий ей человек, увидев себя преображенным, сможет полюбить себя и навсегда избавится от булимии.

Ранее мы писали о ведущей «Модного приговора» Надежде Бабкиной, которая рассказала, как ее поддержала Алла Пугачева во время недавней болезни. Напомним, звезда заразилась CoViD-19 и попала в клинику с двусторонним воспалением легких.