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Студия «Модного приговора» встретила девушку, больную булимией

Эксперты помогут героине шоу справиться с комплексами.

Студия «Модного приговора» встретила девушку, больную булимией
Александр Васильев. Кадр из "Модного приговора"

28 мая на заседание «Модного приговора» на Первом канале придет необычная гостья. Анна Арбузова много лет страдала от излишней полноты и старательно боролась с ней. В результате девушка не получила заветных форм, а лишь заработала неприятный диагноз: булимия.

Аня больше не выглядит пышкой, но так и не стала счастливой. Комплексы, которые всю жизнь ей внушали родственники, по-прежнему с ней. В студию ее привела подруга, которая устала наблюдать, как девушка сама себя губит. Она надеется, что близкий ей человек, увидев себя преображенным, сможет полюбить себя и навсегда избавится от булимии.

Анна Арбузова. Фото
Героиня выпуска — Анна. Фото: Первый канал

Ранее мы писали о ведущей «Модного приговора» Надежде Бабкиной, которая рассказала, как ее поддержала Алла Пугачева во время недавней болезни. Напомним, звезда заразилась CoViD-19 и попала в клинику с двусторонним воспалением легких.

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