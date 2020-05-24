Бабкина рассказала, как ее поддержала в больнице Пугачева

Надежда Бабкина в программе «Сегодня вечером» на Первом канале поведала свою историю болезни. Напомним, артистка перенесла тяжелое воспаление легких с подтвержденным коронавирусом. Звезду вводили в состояние медицинской комы, чтобы спасти от смерти.

Врачи давали певице всего 5%, что она выживет. Тем не менее, «казачка Надя» встала на ноги и даже выступила на эфире вместе со своим музыкальным коллективом.

По словам народной артистки, большую моральную поддержку ей оказала Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин, которые первыми позвонили ей в больницу, как только та немного стала приходить в себя и смогла разговаривать по телефону.

«Уже вытащили трубку. До этого у меня в горле торчала, под ключицей стояли провода», — описала она свое состояние тогда.

До сих пор в местах медицинского вмешательства у нее есть следы, однако их Бабкина старательно маскирует. По словам звезды, поддержка друзей и близких в первые дни после выхода из комы были очень важны. Она призналась, что тогда у нее очень плохо работала голова, и это помогало ей встать на ноги.