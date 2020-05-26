Как снимается «Модный приговор» с похудевшими после «короны» Бабкиной и Васильевым

Заседания модного суда продолжаются. Надежда Бабкина и Александр Васильев на этой неделе вновь помогают женщинам найти себя и свой новый образ.

«Её образ встал у меня поперёк горла!»

Во вторник в студии выясняют отношения супруги Поваляевы. «Её образ встал у меня поперёк горла!» — заявил в самом начале программы Михаил. Стиль супруги почти не менялся за десять лет совместной жизни. Юбка-карандаш, блузка и однотонные свитера – всё это вызывает ненависть у мужа.

Все его попытки изменить супругу не увенчались успехом. Так как Михаил является владельцем модельного агентства, вокруг него всегда крутятся эффектные и привлекательные девушки.

«Я хотела закончить все! Этот бизнес, эти отношения», — сообщила Лиана. Годами она контролировала мужа на каждом шагу, ведь всех его коллег она считала соперницами. Но она устала. «В этой борьбе я явно проигрываю!» — призналась героиня.

Михаил сказал ведущим, что сейчас его чувства к супруге угасают, и ситуацию надо срочно спасать.

«Я живу с мужиком!»

Именно так заявил в среду герой выпуска — Евгений. Гардероб его супруги больше напоминает образ парня: джинсы, балахоны и майки. Внешний вид героини влияет и на их отношения. «Она очень любит командовать и строить из себя главную. Но мужчиной в доме должен быть я!»

Поведение жены подавляет мужское эго Евгения, что приводит к постоянным скандалам и битью посуды. «Я страшная корова! Я даже стараюсь в зеркало лишний раз не смотреть», — отвечает Олеся.

С её слов, все комплексы привил ей супруг. «Однажды во время очередной ссоры он назвал меня жирной свиньей! Я никак не могу это забыть».

Ситуация накалилась, когда после рождения третьего ребёнка они решили поменяться ролями: Олеся вышла на работу, а Евгений остался с детьми. «Она вела себя как мужик в доме: орала на меня и срывалась после работы».

Теперь же главная мечта Олеси – не потерять Женю. Она боится, что в скором времени он найдёт ей замену — женственную и молодую.

Борьба с комплексами

Четверг. Анна Арбузова всю жизнь борется с комплексами из-за лишнего веса, которые в ней взрастили её близкие.

Молодая девушка прошла все круги похудения – голодание, резкое снижение веса, такой же резкий набор его обратно. Всё это привело к страшному диагнозу – булимия.

И, хотя Анне удалось побороть недуг и избавиться от лишних килограммов, комплексы никуда не делись. Подруга Анастасия надеется, что после преображения Анна сможет полюбить себя, ведь только тогда появится гарантия того, что болезнь не вернется снова.

«Я не видела маму в платье и на каблуках!»

Пятница. Дочери Женя и Лиза бьют тревогу, у их мамы Натальи наконец-то появился шанс забыть про страшное прошлое и ошибки молодости и обрести своё счастье.

Но она всё ещё живёт с тяжёлым грузом на шее, который не даёт ей двигаться в сказочное будущее к заграничному принцу. За всю жизнь дочери не видели маму в платье и на каблуках. Она всё время находится в погоне за благополучием своих детей, но совершенно не думает о себе:

«Ей давно пора начать жизнь с чистого листа! Мы уже взрослые и сами можем себя обеспечивать, а мама этого не понимает».

Жизнь героини Натальи с самого детства наполнена трагичными моментами, она так и не научилась жить для себя и доверять людям. И вот наконец спустя 22 года одиночества на горизонте появился немецкий принц, который готов подарить Наталье ту сказку, о которой она всю жизнь мечтала.

Но вот незадача, в гардеробе героини нет ничего сексуального, женственного, а джинсами и растянутыми майками сердце иностранца завоевать практически нереально:

«Вполне возможно, что участие в программе «Модный приговор» для меня станет переломным моментом. Я всю жизнь считала себя страшной и никчёмной, терпела насмешки и издевательства, не знала, что такое хорошо выглядеть и любить себя. Помогите мне найти в себе любовь к миру и своей внешности!»