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«Не делает ничего»: Нелли Ермолаева пожалела для блогера Руслана Соколовского глоток воды

Экс-участница «Дома-2» вспылила на съемках шоу «Остров героев».

«Не делает ничего»: Нелли Ермолаева пожалела для блогера Руслана Соколовского глоток воды
Нелли Ермолаева/Фото: https://www.instagram.com/p/B_hFi1AlPH9/

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева затеяла скандал на съемках шоу «Остров героев» из-за блогера Руслана Соколовского. 34-летняя телеведущая пожалела для коллеги глоток воды. Стычка между знаменитостями произошла в первый же день участия молодой матери в проекте. Ежедневно продюсеры проекта выделяли для смельчаков по 2 литра живительной влаги на человека, однако в определенный период времени Нелли этого оказалось мало. Девушка возмутилась поведением Соколовского, который, по ее словам, в условиях тяжелой физической нагрузки предпочитает отлынивать и читать книгу, игнорируя усилия других.

Позже Ермолаева оправдалась и заявила: она поступила по совести и справедливости, потому вины своей в скандальной ситуации не видит.

«Тот, кто не делает ничего, должен пить поменьше, чем те, кто работает на жаре и иногда даже просто не успевает подойти и сделать глоток», — обосновала свой взгляд она.

К слову, конфликт с участием Ермолаевой стал не первым, несмотря на то что проект стартовал недавно. Скорее всего, Нелли еще проявит себя во всей красе.

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