«В красных точках от укусов»: Нелли Ермолаева рассказала о пребывании на необитаемом острове

Одна из популярных экс-участниц телепроекта «Дом-2» Нелли Ермолаева испытает себя в новом реалити-шоу на ТНТ «Остров героев». Ей в течение 38 дней предстоит провести не только без цивилизационных условий, но и преодолеть страхи и лишения. Буквально с первого дня на острове – это Мого-Мого, который расположился в Жемчужном архипелаге Панамы – Нелли столкнулась с трудностями.

Даже не отсутствие еды стало самым тяжелым испытанием для девушки. Ермолаева призналась, что сложнейшим для нее оказалось спать на земле. Это была голая земля, на которую участники стелили пальмовые листья и ложились теснее друг к другу, чтобы согреться. Но и это полбеды – девушка столкнулась с жуткой реальностью острова – обилием гадов, насекомых, змей, которые постоянно ползают вокруг.

«Ужас, когда ты просыпаешься и видишь на себе укусы, которых вообще не чувствовал. Оказывается, на этом острове живут песчаные блохи, — рассказала Нелли порталу 7дней.ru. А однажды ей искусали все лицо: «Было ощущение, что у меня ветрянка, все лицо было в красных точках от укусов»

Это происшествие стало для девушки настоящим стрессом. Она хотела все бросить и уехать назад, домой. Но приняла правила игры и продолжила участие в проекте.

Напомним, «Остров героев» — новый проект на покорение дикой природы, в котором примут участие звезды шоу-бизнеса, блогеры, актеры. Один раз в неделю с острова будет выбывать самый слабый участник. Ведущим шоу стал Таир Мамедов, стартует проект в эфире ТНТ 23 мая в 19-00.