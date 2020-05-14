«Мать кухни»: Нелли Ермолаева рассказала, какой предмет взяла с собой на необитаемый остров

Совсем скоро на телеканале ТНТ стартует новый проект, в котором нескольким блогерам предстоит испытать себя в первобытных условиях, — «Остров героев». Среди участников – экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева. По условиям шоу, с собой каждому можно было взять одежду и один предмет, который может пригодиться, чтобы выжить в диких джунглях острова.

Нелли Ермолаева взяла с собой кастрюлю. Хотя в первые три дня островной жизни она и не пригодилась, звезда Instagram рассказала порталу 7дней.ru, что есть было нечего. Позже посчастливилось найти одну банановую пальму с зелеными плодами – современные робинзоны смогли их пожарить на костре.

«Нам сказали: ешьте все, что найдете. Мы варили суп из мелких крабов, которые ползают под ногами, — вспоминает Ермолаева. — Позже быт удалось наладить, и каждый островитянин получил свой функционал: я готовила, меня называли «мать кухни». Мне нравилось кормить людей, добывать еду».

Однако отсутствие еды для Ермолаевой было не самым страшным испытанием. Для нее куда тяжелее оказалось спать на земле, которая кишела всякой живностью — змеи, насекомые, блохи ползали прямо по участникам и даже кусали их.