Часы из метеорита и осколков «Титаника»: Запашные носят на руках экзотические аксессуары за 430 тысяч рублей

Эдгард и Аскольд Запашные озвучили стоимость самой экзотической вещи из своей коллекции – часов. В эфире программы «Секрет на миллион» знаменитые дрессировщики появились дуэтом. В беседе с Лерой Кудрявцевой братья рассказали, что любят вкладывать заработанные средства в раритетные вещи. Так, в свое время Аскольд вкладывался в экзотические машины, а Эдгард предпочитает собирать вещи Майкла Джексона. С одной из них связана забавная история, которая вот уже 20 лет не дает покоя старшему из братьев.

Эдгард рассказал, что во время одного из концертов в Москве Джексон бросил со сцены в зрительный зал свою шляпу. Братья быстренько сориентировались, а затем старший подхватил младшего на руки с расчетом на то, что тот поймает головной убор. Каково же было разочарование Запашного-старшего, когда Аскольд промахнулся.

«Он вытянул свою, подчеркну, кривую руку, шляпа ударилась об его пальцы. Ты, цирковой человек, жонглер!! Но он-то ее хотя бы трогал, я даже не пощупал! Я его отпустил и думал, что сейчас уничтожу своего брата, потому что такого не должно было произойти в жизни», — со смехом рассказывает Эдгард.

К счастью, шляпу Запашные все же раздобыли – аксессуар удалось выкупить уже после смерти Джексона на аукционе. Тогда Эдгард отдал за нее бешеные деньги – цифру с пятью нулями. Самым же интересным аксессуаром в коллекции является пара часов, которую братья носят на постоянной основе. Одни из них сделаны из метеорита, а другие – из осколков «Титаника». Вторые обойдутся счастливому обладателю не меньше 25 тысяч долларов (430 тысяч рублей).

«Это вещи, которые не для понтов, а для интереса. Я не хотел себе на руку кусок бриллианта, просто для того, чтобы хвастаться. У меня есть часы и дороже. Когда я услышал историю этих часов, то понял, что это интересно», — акцентировал внимание Эдгард.