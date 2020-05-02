Эдгард Запашный поделился редким снимком своих дочерей от фитнес-инструктора

Младшей из них, Глории, исполнилось семь лет.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram опубликовал снимок своих дочерей от фитнес-инструктора Ольги Денисовой. Младшей из девочек Глории исполнилось 2 мая семь лет. Старшая Стефания появилась на свет в 2011 году. Она на два года старше своей сестренки.

«У девочки слева сегодня день рождения. Люблю тебя». Эдгард Запашный

Напомним, что Эдгард Запашный в течение тринадцати лет состоял в гражданском браке с заслуженной артисткой цирка Еленой Петриковой. В 2015 году стало известно о его романе с фитнес-инструктором Ольгой Денисовой. Причем Запашный ловко скрывал двух дочек, которых ему ранее подарила женщина. Новости о его двух внебрачных детях стали шоком для общественности.

больше по теме Эдгард Запашный назвал льва в честь Филиппа Киркорова Как отметил дрессировщик, он вырос очень большим и стал лидером в цирке.

Сейчас Эдгард Запашный состоит в гражданском браке с девушкой по имени Ярослава. Она трудится администратором в цирке имени Запашных. В 2017 году гражданская жена родила их общего сына Даниэля. Дрессировщик не раз отмечал, что безумно счастлив в новых отношениях.