«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Эдгард Запашный поделился редким снимком своих дочерей от фитнес-инструктора

Младшей из них, Глории, исполнилось семь лет.

Эдгард Запашный поделился редким снимком своих дочерей от фитнес-инструктора
Запашный поделился снимком своих дочек/http://globallookpress.com/

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram опубликовал снимок своих дочерей от фитнес-инструктора Ольги Денисовой. Младшей из девочек Глории исполнилось 2 мая семь лет. Старшая Стефания появилась на свет в 2011 году. Она на два года старше своей сестренки.

«У девочки слева сегодня день рождения. Люблю тебя».

Эдгард Запашный

Напомним, что Эдгард Запашный в течение тринадцати лет состоял в гражданском браке с заслуженной артисткой цирка Еленой Петриковой. В 2015 году стало известно о его романе с фитнес-инструктором Ольгой Денисовой. Причем Запашный ловко скрывал двух дочек, которых ему ранее подарила женщина. Новости о его двух внебрачных детях стали шоком для общественности.

Сейчас Эдгард Запашный состоит в гражданском браке с девушкой по имени Ярослава. Она трудится администратором в цирке имени Запашных. В 2017 году гражданская жена родила их общего сына Даниэля. Дрессировщик не раз отмечал, что безумно счастлив в новых отношениях.

Тэги

Елена ПетриковаНовости googleОльга ДенисоваЭдгард Запашный
Loading...