Сам Филипп в беседе с журналистами признался, что ради эффектного шоу вынужден был пожертвовать семейным временем с детьми.

«Муз-ТВ» покажет полную версию концерта, ради которого Киркоров спал на койке в гримерке. Уже в воскресенье, 24 мая, зритель сможет в полной мере оценить масштаб проделанной Филиппом и его командой работы. Сам артист признавался, что ради эффектного выступления вынужден был несколько недель находиться вдали от дочери и сына. Исполнителю редко удавалось поесть, а спать Филипп вынужден был, где попало.

«В мучительные недели подготовки к шоу «Цвет настроения» я не видел ни семью, ни детей. Мы с командой жили в СК «Олимпийский», у меня тут коечка была в гримерке… Шоу сделано на мои деньги, это инвестиция в самого себя. Я всю жизнь так делаю!», — поделился деталями сам Киркоров.

Стоит отметить, что при подготовке к шоу Киркоров привлек немалую команду зарубежных специалистов: так, над постановкой работал хореограф Майкла Джексона и Кайли Миноуг, за декорации отвечал архитектор из Бельгии, художником по свету стал именитый француз, а за основу сценического гардероба были взяты работы Валентина Юдашкина.