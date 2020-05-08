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«До мурашек»: Бедрос и Филипп Киркоровы перезаписали песню «Алеша» спустя 35 лет

Звездное семейство подготовило музыкальный подарок ветеранам ко Дню Победы.

«До мурашек»: Бедрос и Филипп Киркоровы перезаписали песню «Алеша» спустя 35 лет
Филипп Киркоров. Фото: globallookpress.com

«Стоит над горою Алеша, в Болгарии русский солдат» — эти строчки, исполненные молодым Филиппом вместе с его знаменитым отцом Бедросом Киркоровым в 1985 году, теперь получат новое звучание. Певец рассказал в своем Instagram, что они с 87-летним отцом обновили музыкальную версию легендарного текста.

«Готовим подарок нашим ветеранам. Все началось в моей жизни в 85-м году с песни «Алеша», которую я спел с папой. Вот он там, в студии. Я сейчас зайду и запишу свою часть», — рассказал Филипп.

На видео слышно, как поет Бедрос, а затем и сам Филипп. Знаменитые исполнители приурочили это событие к 75-летию со Дня Победы. Прозвучит обновленная песня в эфире Первого канала, на концерте «Песни Великой Победы».

Композитор Игорь Николаев отметил, что это прекрасная идея: «Помню ваше с папой выступление! Это замечательная идея — записать «Алешу» снова, спустя столько лет!»

В комментариях отметились и простые люди. Они поблагодарили Киркоровых за то, что певцы подарили новую жизнь этой известной песне.

«Филипп с папой молодцы!! Продлили жизнь этой замечательной песне!», «Ваши дуэты с папой – самые любимые!», «Голос Бедроса до дрожи!», «Безумно классно! Это надо было сделать – еще раз повторить эту песню! Потом с сыном споете!», «Уже пробивает, до мурашек!», «Трогательно очень» — прокомментировали некоторые из фолловеров.

 

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