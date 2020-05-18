Шелковые простыни, именные сапоги: стало известно, что подарили Киркорову на день рождения

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в конце апреля отмечал день рождения. Ему исполнилось 53 года. Из-за коронавируса «торжества» прошли в скромном режиме. К нему домой приехала только его близкая подруга певица Ани Лорак.

Однако звезде подарили много красивых вещей его друзья. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Среди подарков хрусталь за 150 тысяч рублей, шелковые простыни за 50 тысяч. Также костюм за 150 тысяч рублей. Рубашки за 50 тысяч рублей. Изюминкой стали именные сапоги, которые певец сразу же примерил.

Как известно, Киркоров решил избавиться от части своего гардероба. Все деньги он планирует отдать на благотворительность.