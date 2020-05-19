Участники шоу «Остров героев» едва не сорвали съемки, потерявшись в джунглях

Канал ТНТ запустил новое реалити-шоу «Остров героев». Восемь известных блогеров оказались на необитаемом острове и должны были бороться за выживание без Интернета и других благ XXI века. Ведущим проекта стал Таир Мамедов. Как оказалось, съемки, которые проходили летом 2019 года, едва не были сорваны. Два участника шоу потерялись в джунглях. Ребята попали в по-настоящему опасную ситуацию.

Инцидент произошел в первый же день на острове. Два участника ушли в джунгли, чтобы разведать обстановку и добыть еды, но в итоге не смогли найти путь обратно. Целый день их не было, что посеяло панику среди членов съемочной площадки. Опасности, которые с наступлением темноты могли поджидать в джунглях новичков, были непредвиденными. Но, к счастью, участники нашлись.

«Начинало темнеть, спасатели готовились с фонариками идти искать, а там мангровые заросли. Кое-что удалось снять, остальное они сами расскажут», — поведал в интервью Мамедов.

Напомним, что участниками проекта стали Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Женя Искандарова, Руслан Соколовский и другие известные персоны. Увидеть, как они выживали без еды, воды и крыши над головой, можно на канале ТНТ уже с 23 мая в 19:00.