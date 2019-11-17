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Таир Мамедов не справился с испытаниями «Форта Боярд»

Актер несколько раз подвел команду, оставив ребят без ключей.

Таир Мамедов не справился с испытаниями «Форта Боярд»
Таир Мамедов. Фото: Рукавицын Олег/Архив "КП"

Новый выпуск передачи «Форт Боярд» показал умения Дмитрия Романова, Ники Вайпер, Валерии Дергилёвой, Таира Мамедова и Антона Лирника преодолевать свои страхи, работать в команде, а также достигать невиданных ранее высот. К несчастью, не всем участником удалось доказать свое мастерство. Таир Мамедов сумел потерпеть поражение сразу в трех конкурсах.

Все началось с импровизированного казино, в котором игроку надо было сначала сесть в крутящееся кресло, затем пробежаться по вращающимся платформам и собрать максимум монет, пока те не испарились. Сначала Таир потерял драгоценное время и не успел собрать деньги, после он выронил стакан, а в конечном итоге монет оказалось так мало, что ключ команда так и не получила.

Вторым испытанием для Таира стал забег наперегонки по стене. Игрок должен был успеть добраться до заветного ключа прежде, чем за ним начнет охоту таинственная Леди Бу, как неуместно пошутила одна из игроков команды — «Леди-бой». Поначалу Таир вырвал преимущество и ушел вперед, но охотница в два счета настигла жертву и Таир вновь проиграл.

Третьим поражением стало испытание на ныряние. Подобное Таир однажды уже завалил во время шоу «Каникулы в Мексике», испытание в форте также не стало исключением. По задумке создателей участник должен был нырнуть, открутить болты и передать своей команде цифры, которые появятся в результате этих действий. При нехватке воздуха можно было всплыть и подышать. Таир решил усложнить себе жизнь простым методом, вместо того, чтобы немного приподняться над уровнем воды и захватить кислород, он как-то умудрялся с силой просовывать голову сквозь решетку, дышал вдоволь, а после пытался нырнуть, хотя его голова назад уже не пролазила. Пытаясь вырваться из ловушки Мамедов терял драгоценное время и испытание вновь было провалено.

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"Форт Боярд"Новый "Форт Боярд"Сергей ШнуровТаир Мамедов
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Таир Мамедов не справился с испытаниями «Форта Боярд»
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