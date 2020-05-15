«Если с ними что-то случится, то нас армия фанатов просто уничтожит»: Таир Мамедов о закулисье нового шоу «Остров героев»

Таир не понаслышке знает, что такое необитаемый остров и как выжить в диких условиях. Об этом он рассказал в интервью Teleprogramma.pro. А еще — зачем на необитаемом острове МЧС и много ли интриг нас ждет впереди.

Таир Мамедов: «Остров героев» — не растянутый сериал, а экшн-боевик»

— Вы когда-то уже участвовали в проекте с сюжетом выживания на острове. Почему зрителям стоит посмотреть «Остров героев» на ТНТ?

— Это интересно, развлекательно и неожиданно. «Остров героев» отличается, прежде всего, своей интенсивностью. Если все другие смежные проекты – это растянутый по времени сериал, то «Остров героев» — сконцентрированный экшн-боевик.

У участников есть всего неделя, чтобы проявить себя «по полной». Это концентрированный и очень динамичный проект.

— По какому принципу подбирали участников для шоу? Помимо узнаваемости, важны ли были такие качества, как выносливость, физическая сила?

— На самом деле, мы подбирали самых разных людей с разным опытом и вообще не знакомых с опытом выживания.

Главный параметр – не бояться проверить себя, не бояться предстать перед зрителями настоящими: без макияжа, выверенного ракурса, чистой одежды.

Мы предложили участвовать в проекте более, чем сотне селебрити. Кто-то сослался на слабое здоровье, кто-то – на рабочий график. Но, по моим ощущениям, большинство отказывалось просто из-за страха. В результате мы собрали 8 разных, но очень смелых людей.

«Мы снимаем с людей все маски»

— Будут ли устроить на острове острые «разборки»? Зрители ведь любят наблюдать за стычками…

— Смысл таких реалити-шоу, в которых люди находятся в ограниченном пространстве и экстремальных условиях, в том, что участники думают, что они будут себя вести прилично, соответствуя образу, который они себе создали.

Но через пару дней они становятся самими собой. Такие условия провоцируют людей на то, что снимаются социальные маски.

Наши участники – обычные люди, которые в течение недели успевали и поссориться друг с другом, и помириться, и подружиться, и предать, и устроить интриги. Все это будет на фоне красивой картинки.

— А звездность блогеров как-то влияла на взаимоотношения в коллективе? Ведь, по сути, в «Инстаграме» все они конкуренты с разным количеством подписчиков.

— Возможно, в первый день, когда на них еще оставался макияж и чистая одежда, эта звездность имела значение. Но остров, как баня – там все равны.

И блогер, у которого 2 миллиона подписчиков, также голодает и страдает от укусов насекомых, как и блогер, у которого 100 тысяч подписчиков. Природа все выравнивает.

«Если бы с участниками что-то случилось – нас бы уничтожила армия их фанатов»

— Понятно, что участники будут находиться там без связи, но вдруг возникнет по-настоящему опасная ситуация? Что тогда?

— Мы все и надеялись именно на эти опасные ситуации. Но, несмотря на то, что это шоу и игра, мы всегда серьезно относимся к безопасности участников. На острове всегда дежурили спасатели МЧС, которые в случае чего могли оказать помощь.

К счастью, это не понадобилось. Мы понимали, что у наших блогеров столько подписчиков, что если с ними что-то случится, то нас просто армия фанатов уничтожит.

— А как думаете, кому легче было адаптироваться в экстремальных условиях: вам, 12 лет назад, или современному поколению, особенно блогерам?

— Конечно, нынешним современным людям. Я помню, что 12 лет назад перед проектом мне пришлось поехать в Подмосковье к какому-то опытному выживальщику, получить от него советы, что-то узнать, чуть ли не в библиотеку пойти. Современные ребята перед съемками просто посмотрели на YouTube, как разжигать огонь, как ловить рыбу, как построить убежище.

По факту, конечно, не всегда видео в интернете могут быть полезными, но на это интересно посмотреть, как вот это нежное поколение молодежи, которое за секунды может получить любую информацию, будет на практике применять эти знания.

Современному поколению сложнее в психологическом плане. Мы тогда лишались каких-то простых благ – еды, воды и прочего. Наши участники лишились огромной части социальной жизни – интернета и социальных сетей, которая стала неотъемлемой для современного человека. Для человека, который привык 30 раз в день что-то фотографировать и выкладывать, отсутствие гаджетов вызывает стресс. Так что мы провели некий социальный эксперимент.

Как Тимур почувствовал себя «матерью восьмерых детей»

— Есть ли у вас фаворит среди участников? Можете не называть имя, просто скажите – возможно, на этапе подготовки кто-то произвел на вас самое сильное впечатление?

— Спросите у матери восьмерых детей, кто у нее самый любимый. Что она вам ответит? Так и я. Конечно, есть чуть более любимые. Но я никогда никому не давал это понять. Ко всем я относился одинаково хорошо. Каждого из них я люблю и уважаю, потому что каждый из них решился на многое, и я знаю, на что. Я понимаю, через что они прошли, нас объединяет опыт. К каждому из них я испытываю, как минимум, уважение. А к некоторым даже любовь.

«Холеные наманикюренные блогеры справлялись не со всем»

— А вы сам давали какие-то советы? Вы же опытный человек в плане выживания? Подсказывали что-то участникам?

— Если это был вопрос выживания ребят, я мог им что-то подсказать. Но весь смысл был в том, что они оказались с дикой природой один на один. И как их личный опыт подготовил к выживанию, так они и справлялись.

Все эти холеные и наманикюренные блогеры, безусловно, справлялись не со всем, мне приходилось им немного помогать. Но все это происходило только в рамках эфира. Вне камер никакой помощи не было. Иногда мы при зрителях показывали им, что они не настолько готовы к выживанию, как думали.

— Как вам предложили стать ведущим? Сразу ли согласились?

— Конечно! Продюсер этого проекта – мой друг Артем Нужин — как раз около 12 лет и мечтал сделать нечто подобное: концентрированное развлекательное шоу. Весь последний год мы над этим работали, думали, как сделать это максимально интересным в духе современного времени. Не так, как это было на телевидении десятилетней давности, а так, как должно это преподносить современное ТВ.

«Днем – лишения, вечером – радости жизни»

— В каких условиях жили вы, в отличие от участников?

— Я жил потрясающе! Днем ты испытываешь все радости приключений, природы и этот дух игры. А потом, когда голодные участники остаются возле своего потухающего костра доедать объедки рыбных костей, ты едешь на соседний остров в отель, в комфортный номер с кондиционером, ложишься в мягкую кровать… Днем испытываешь все лишения вместе с участниками, зато вечером – все радости жизни.

— Какую одну вещь вы взяли бы на необитаемый остров?

— В свое время я взял рыболовную сеть. Потому что ее можно использовать и для ловли рыбы, и как москитную сетку. Но наши участники помимо того, что молодые, еще очень веселые и креативные. И некоторые восприняли это задание как творческое: не как возможность помочь себе, а как возможность рассмешить зрителей. Ну, вот и посмеемся вместе! А сейчас я бы взял какого-то опытного выживальщика.

«Среди русских березок придумаю что-то интересное»

— Вы по-прежнему живете в Лос-Анджелесе? Как на вас отразился мировой кризис? Не планируете ли возвращаться на жительство в Россию?

— Да, я живу в Лос-Анджелесе. Как и на всех людей в мире, на меня так или иначе повлияла эта ситуация. Но есть понимание, что, как и любая ситуация, она временна, все трудности закончатся и, соответственно, все, что можно сделать в этот момент, – быть сильными и двигаться к этой новой старой жизни. Мы живем во времена, когда переезд в другую страну, по сути, – всего лишь билет на самолет. Любой человек всегда может вернуться обратно, и, если в России будет творческий проект, который потребует моего присутствия, я обязательно прилечу и среди родных березок придумаю что-то интересное.

Смотрите новое реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ!